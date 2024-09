Apple Watch Series 10 | Innovazioni e design sottile per il decennale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il 2024 segna il decimo anniversario dell’, con il lancio della10, un dispositivo che continua a evolversi per rimanere il punto di riferimento nel settore degli smart. Il nuovo modello introduce importanti miglioramenti, sia dal punto di vista delche delle funzionalità per la salute. Vediamo in dettaglio cosa rende speciale questa versione.e schermo più grande Crediti: Ansa – VelvetMagUno dei cambiamenti più evidenti dell’10 è il suorinnovato.ha optato per una cassa piùrispetto alle versioni precedenti, rendendo l’orologio più leggero e confortevole da indossare durante tutta la giornata. Il display è stato ingrandito, offrendo bordi ancora più sottili e uno schermo più ampio, che consente una visualizzazione migliore delle notifiche, delle app e dei contenuti multimediali.