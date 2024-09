Affini vince oro nella crono europea bronzo Cattaneo

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) HASSELT (BELGIO) (ITALPRESS) – Edoardoha conquistato la medaglia d’oroprova ametro elite maschile agli Europei 2024 di ciclismo. Coprendo la distanza di 31,3 chilometri con partenza da Heusden ed arrivo ad Hasselt con il tempo di 35’15”, il 28enne corridore mantovano ha preceduto di 10? lo svizzero Stefan Kung, medaglia d’argento, e di 20? l’altro azzurro e corregionale Mattia. Per, professionista del Jumbo-Visma, si tratta del quarto centro in carriera e del sesto podio in una rassegna continentale, dove in passato si era aggiudicato il titolo a Nyon 2014prova in linea juniores e a Glasgow 2018under 23.