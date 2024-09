A me non interessa come non devono entrare! | l' anatema di Del Debbio sui titolo di coda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Paolo Delnon è di certo un tipo che le manda a dire. E a 4 di Sera, il talk show di Rete4 nell'access prime time, il conduttore fa una riflessione importante. I fatti di cronaca che si consumano nei pressi delle grandi stazioni di Milano e Roma ormai riempiono i tg e i siti da mattina a sera. Si parla di pestaggi, furti e aggressioni violentissime, spesso per mano di rom o immigrati che bivaccano proprio nei grandi scali ferroviari. L'ultimo caso riguarda un ragazzo che era arrivato a Milano da Bari per fare il test di ammissione all'università nella facoltà di scienze infermieristiche. Il giovane è stato sorpreso da tre marocchini proprio all'interno della stazione ed è stato selvaggiamente picchiato. Una storia che ha colpito e non poco l'opinione pubblica, soprattutto per la violenza inaudita con cui il povero ragazzo è stato messo nel mirino dalla banda di immigrati.