Un’App dedicata ai negozi del centro con sconti e iniziative

(Di martedì 10 settembre 2024) Il commercio e lo sviluppo di un piano economico cittadino sono entrati nel vivo della programmazione con l’importante campagna di ascolto messa in campo dalla nuova assessora Laura Trontini. L’obiettivo chiaramente è quello di favorire la rinascita delstorico così come il potenziamento di quartieri e frazioni. "È fondamentale riuscire a capire quali sono le esigenze e i problemi dei commercianti – spiega –. Proprio per tale motivo in questi primi mesi ho subito iniziato una preziosa campagna di ascolto che ci ha permesso di essere già a buon punto. Sulla base di quanto raccolto sarà poi possibile fare il punto e sviluppare una serie di progettualità mirate. Sono molto legata ai commercianti delstorico anche per una questione di tradizione della mia famiglia. Ho messo in campo tanta energia e disponibilità nei confronti di tutti.