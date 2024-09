Un nuovo virus trasmesso dalle zecche in Cina Gli esperti avvisano | Gravi danni al sistema nervoso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Inè stato scoperto un, denominatodelle zone umide (Wetlando WELV), che finora ha infettato almeno 17 persone, oltre al paziente zero, un uomo di 61 anni morso da una zecca nel giugno 2019 nella Mongolia Interna. Il WELV appartiene alla famiglia dei Nairoviridae e al genere Orthonairo, lo stesso gruppo che include il pericolosodella febbre emorragica Congo-Crimea. Questoha un genoma a RNA a filamento singolo e causa sintomi come febbre, mal di testa, dolori muscolari, nausea e vomito. In alcuni casi, può anche causaremalattie neurologiche.