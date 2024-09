’Sylvatica’ a Bagnacavallo Canti sciamanici intorno al pioppo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) In occasione dei 35 anni dell’area protetta Podere Pantaleone di(vicolo Pantaleone 1), sede Ceas della Bassa Romagna, il Comune e l’associazione Lestes con la cooperativa Ecosistema e il contributo del Gal Delta 2000 organizzano domenica 15 settembre l’iniziativa, che si terrà nel podere. Dalle 17.30 sono previstierranti e un concerto nel bosco di Francesco Benozzo (canto e arpa bardica) e Barbara Zanoni (canto) attorno alnero secolare (in foto), E’ Bdòl ad Pavlèna, albero monumentale d’Italia con installazione artistica di Margherita Tedaldi e Alice Iaquinta. La partecipazione è gratuita mentre su prenotazione si può prendere parte a un picnic in natura. Tra settembre e ottobre al Pantaleone tornerà anche l’iniziativa ’Il vino dal bosco allana’.