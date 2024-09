Roberto Bolle in Duomo e duemila sul sagrato per il Ballo in Bianco | Un’emozione unica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Nessun timore per l’allerta pioggia, il cielo scuro e la temperatura in discesa. È stato un successo come tutti gli scorsi anni, il “in“, suldi piazza del, evento clou di “On Dance“, la grande festa della danza ideata da, étoile della Teatro alla Scala dal 2004. Entusiasti hanno ballato i circa 2.000 ballerini vestiti die provenienti da scuole di danza di tutta Italia. Italian ballet dancer(unseen) dances with 2000 students of dance schools at Piazzaon the occasion of the OnDance dance festival (in), in Milan, Italy, 08 September 2024. ANSA/MATTEO CORNER Un’esibizione emozionante. Un’ora di lezione alla sbarra, lo spettacolo sul “palco“ delè iniziato alle 9,40 ed è stato trasmesso in diretta su Rai1 con la conduzione dell’attrice Cristiana Capotondi.