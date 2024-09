Red Sox il tassista pro-Pos e il finestrino rotto per sfregio | No oggi non vado a lavorare – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 10 settembre 2024) «No,non, mi prendo un’altra giornata di riposo. Succede ogni tanto, nel centro città. Nella prossima vita mi compro un garage. Non ci si abbatte per così poco». Con queste parole Roberto Mantovani (in arte Red Sox) ildi Bologna che pubblica regolarmente i suoi guadagni giornalieri e denuncia i colleghi che rifiutano i pagamenti con pos e carta di credito fa notare una nuova aggressione. Stavolta alla sua auto di servizio è statoildal lato passeggeri. Roberto scherza con ironia, spiegando che,, non lavorerà. Non è la prima volta che Mantovani viene minacciato. In passato ha raccontato del ritrovamento delle gomme del suo taxi a terra e la ricezione di lettere minatorie. Inoltre, ha rivelato di essere stato escluso da un corso di aggiornamento per tassisti volontari che hanno un defibrillatore a bordo.