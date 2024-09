Piero Pelù il Diablo non perde il vizio La mia tribù? Vale una tesi di laurea

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Milano, 10 settembre 2024 – A mali estremi. In tour la formula “attorno a me l’inferno del rock, ma in cuffia l’Orchestra Casadei”, adottata daper salvarsi le orecchie dai postumi dell’acufene che lo perseguita ormai da tempo, ha funzionato. E venerdì il “ragazzaccio” di Via de’ Bardi sbarca al Lake Sound Park di Cernobbio per alzare il volume delle sue “Cangaceiro”, “Novichock” o “Toro loco” mantenendo negli auricolari un suono da festa nelle aie di Romagna. “Purtroppo oggi questa è l’unica formula che mi consente di tenere concerti” ammette il “”, 62 anni, al termine della tranche estiva di quel Deserti Tour che l’11 e 12 novembre gli regala pure la torcida dei Magazzini Generali di Milano.“Se avessi nelle orecchie un suono simile a quello che offro al pubblico, dopo mezz’ora sarei costretto a scendere dal palco. Per sempre”.