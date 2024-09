Petit la rivelazione di Amici23 torna con il singolo Lingerie

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo la partecipazione all’ultima edizione di Amici,è pronto perre con nuova musica, il prossimoÈ stata un’estate caldissima per, che dopo il disco d’oro per Mammamì – la hit prodotta da Dardust che ha infiammato i dancefloor di tutta Italia – sembra essere pronto a stupirci di nuovo. L’artista, in grado di unire le sue origini partenopee a quelle francesi come mai prima si era visto,giovedì 12 settembre a grande richiesta dei suoi fan con(21co Label per Warner Music Italy), il nuovoanticipato da uno spoiler sui suoi canali social. Come se non bastasse, oggi è apparsa dellaper le strade di Milano e Napoli, suscitando da subito grande curiosità. Un dettaglio che sembra anticipare il mood del nuovoe che non ha certo lasciato indifferenti i passanti.