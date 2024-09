Persone fuori dal Comune E al servizio dei cittadini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Basato sulle storie di Michele Bertola, oggi direttore generale deldi Monza, lo spettacolo teatrale “dal” sarà di scena giovedì prossimo al teatro civico De Silva di Rho. Adattato da Michela Tilli, diretto da Corrado Accordino con l’aiuto alla regia di Valentina Paiano e Sara Veneziani, ha come protagonista l’attrice Silvia Giulia Mendola (nella foto) che, insieme al musicista Michele Fagnani, esplora l’umanità e le sfide delleche lavorano nei Comuni italiani. La trama del libro e dello spettacolo è un viaggio tra pregiudizi e luoghi comuni sul lavoro dei dipendenti pubblici. Un dirigente ministeriale alle soglie della pensione racconta all’ultima arrivata il senso del proprio lavoro, parlando non di norme ma diche hanno fatto quanto potevano per cambiare la pubblica amministrazione. Non tutte ci sono riuscite, ma alcune sì.