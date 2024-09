Ospedale Cardarelli lavori in Pronto soccorso | operativa la nuova area per i pazienti in codice verde

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024) Si è conclusa la terza tranche diche ha interessato ildele che era stata avviata lo scorso giugno. Gli interventi hanno interessato 120mq dell’intera struttura e si sono incentrati sulla zona destinata aiclassificati come codici verdi (urgenze minori, conin condizioni di salute stabili) e all’ambulatorio dedicato al trattamento dei traumi. Un percorso di riqualificazione degli spazi che ha comportato la temporanea riduzione degli ambienti senza però intaccare la continuità assistenziale. L’è attrezzata per trattare contemporaneamente fino a noveed è stata strutturata per permettere agli infermieri di registrare informaticamente i dati sullo stato di salute del paziente, utilizzando uno speciale Tablet di derivazione militare.