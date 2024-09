Napoli al Comune 30 immobili confiscati ai clan | ecco dove sono e chi ospiteranno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 10 minuti30 benialla camorra, acquisiti gratuitamente daldi. Si trovano in varie zone della città: da Forcella al Rione Vasto, dalla periferia nord a quella orientale, passando per Rione Traiano, Fuorigrotta, Pianura, Zona Industriale. Con delibera approvata il 4 settembre in consiglio comunale,entrati nel patrimonio indisponibile dell'ente comunale. Per i cespiti, l'anno scorso l'Agenzia nazionale dei Beni sequestrati ealla criminalità organizzata aveva pubblicato una manifestazione di interesse. Prima del voto in aula, la giunta di Palazzo San Giacomo aveva approvato all'unanimità la delibera, proposta dall'assessore Antonio De Iesu. Secondo il provvedimento, glisaranno destinati a finalità sociali.