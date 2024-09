Mr Malcolm’s List – La lista del signor Malcolm la spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 10 settembre 2024) Mr.– Laa del, ladelDiretto da Emma Holly Jones da una sceneggiatura di Suzanne Allain (che ha adattato dal suo romanzo), Mr.– Laa delsi aggiunge a una serie di film dell’epoca Regency. Con drammi, qualche storia d’amore e molti costumi di grande effetto, questo film d’epoca ha molto da offrire. Mr.– Laa delnon sarebbe un film d’epoca se non si concludesse con una nota lieta che lega tutto. IlJeremiah, dopo aver ascoltato alcune dure verità da parte della madre, si rende conto che non può stare senza Selina Dalton, nonostante sia frustrato dal complotto di Julia Thistlewaite per umiliarlo. Mettendo da parte tutto e ammettendo le proprie colpe, Mr.