Monsano Vallesina Motorshow migliaia di persone all’evento del Paradise

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 10 settembre 2024) Weekend all’insegna dei motori, quello appena trascorso: sfilata di successo per il concorso “Un Volto per Fotomodella”10 settembre 2024 – Al “” didihanno partecipato alla quinta del “”, appuntamento ormai fisso per gli appassionati. All’origine dell’evento, l’idea nata da Enrico Marconato del “” e Maurizio Paolinelli. Prestazioni mozzafiato di piloti professionisti, esibiti in drift acrobatici, spettacoli di freestyle con moto da cross e dimostrazioni di guida off-road con 4×4 e autocross nell’area dedicata sono state al centro dell’evento, che ha confermato il suo successo grazie alle collaborazioni del “” con l’Autofficina Morganti e il Taddei Group.