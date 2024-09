Mercato Roma cessione last-minute | addio vicino

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 10 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 10 Settembre 2024 15:37 di Giancarlo Spinazzola La dirigenza giallorossa potrebbe chiudere unadell’ultimo minuto: il giocatore potrebbe partire nelle prossime ore Ladi Daniele De Rossi ha dovuto affrontare diverse difficoltà in questo inizio di stagione e i risultati ottenuti lo dimostrano. La situazione legata a Dybala non ha certamente aiutato, così come gli addii negli ultimi giorni didi Bove e Abraham. Un po’ di confusione fuori dal rettangolo di gioco c’è stata, ma anche in campo. I giallorossi sono fermi a due punti dopo tre giornate, solo Como e Venezia hanno fatto peggio in questo avvio di stagione. Anche lo scorso anno, quando c’era anche Josè Mourinho in panchina, lanon ha trovato la vittoria nelle prime tre giornate di Serie A.