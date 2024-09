Maledetta primavera | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 10 settembre 2024): trama, cast e streaming delQuesta sera, martedì 10 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondadel 2020 diretto da Elisa Amoruso. La vicenda è liberamente ispirata al romanzo Sirley scritto dalla stessa regista per le edizioni Fandango. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Alla fine degli anni ’80, Nina, una ragazza di tredici anni, vive in una famiglia problematica: il padre e la madre litigano sempre e Lorenzo, il fratello minore, è colto di frequente da bruschi attacchi d’ira. La famiglia si trasferisce per necessità dal centro di Roma ad un quartiere- dormitorio della periferia, caratterizzato da un panorama triste e desolante costituito dal grigio cementizio dei palazzoni tipici dell’edilizia popolare e da ampie distese di campi squallidi e abbandonati.