Louis Vuitton Cup Luna Rossa ancora favorita per i bookmakers Ma la quota di Ineos adesso è vicinissima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024)Britannia,, American Magic e Alinghi. Sono rimaste in quattro le candidate a vincere laCup 2024, torneo di selezione tra gli sfidanti che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Al termine del doppio round robin sono stati eliminati i francesi di Orient Express, delineando il quadro delle semifinaliste., avendo chiuso in prima posizione la fase a gironi (vincendo lo spareggio con), potrà scegliere chi fronteggiare al prossimo turno con la decisione definitiva che verrà comunicata in una conferenza stampa prevista venerdì 13 settembre alle ore 11.00.