La tempesta di fulmini Case senza luce per ore

(Di martedì 10 settembre 2024) Unadiha colpito il Legnanese nella notte fra domenica e lunedì mattina con forti raffiche di vento, piogge intense e temporali. A partire dalle 3:30, per circa un’ora laha provocato interruzioni di corrente in diverse aree. Le zone più colpite sono state quelle di Canegrate, Cerro Maggiore e Nerviano, dove le saette precipitate a terra hanno danneggiato diversi dispositivi elettrici, lasciando molte abitazionielettricità, con i problemi di fornitura non completamente risolti nella giornata di ieri. A San Vittore Olona in previsione della la fiera settembrina ii tecnici sono intervenuti dalle prime ore del giorno per ripristinare la corrente elettrica che era saltata in tutta la zona.