Kate Winslet fan convinta dell' invecchiamento naturale | Così i volti hanno più vita più storia

(Di martedì 10 settembre 2024) La star di Titanic e Avatar ribadisce di prediligere le rughe ai ritocchi estetici. Da parecchi anni ormaiha iniziato una 'battaglia' mediatica in favore, nonostante lavori in un'industria ossessionata dalla gioventù come Hollywood. L'attrice, sugli schermi dall'adolescenza, ha spiegato nuovamente i suoi motivi. Intervistata da Harper's Bazaar,ha ribadito di rifiutare l'ossessione per l'eterna giovinezza dei suoi colleghi coetanei, spiegando il proprio punto di vista sulla questione, come già aveva fatto in passato in diverse occasioni. Viva le rughe "Le donne diventano più belle con l'età, sicuramente. I nostridiventano più rappresentativi di chi siamo, si adattano meglio alla nostra struttura ossea,più, più