Kate Middleton l’abito per l’annuncio sul cancro nasconde un messaggio | C’entra Meghan

(Di martedì 10 settembre 2024), la notizia più bella dopo mesi col fiato sospeso è arrivata nel pomeriggio di lunedì 9 settembre. È ovviamente un importante aggiornamento sul suo percorso di terapia contro il tumore: la moglie del principe William ha annunciato di aver terminato il ciclo di chemioterapia e di essere vicina a sconfiggere il. Nel video pubblicato sui social è radiosa, sorride circondata da marito e figli. "Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come una famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare il modo di navigare tra acque tempestose e strade sconosciute. Il percorso oncologico è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per chi ti è più vicino", si legge nel lungo.