Joker | Folie à Deux le proiezioni al botteghino sono preoccupanti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo l'anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, lealdinon promettono bene. Solo poche settimane fa, perera prevista un'apertura di 100 milioni di dollari nelle sale a ottobre, ma al giorno d'oggi le recensioni contano, soprattutto per un film come questo, e l'accoglienza del titolo a Venezia non è stata affatto buona. L'ex esercente Empire City sta ora lanciando l'allarme su. Non solo la sua apertura di 100 milioni di dollari è "seriamente a rischio", ma potrebbe anche scendere "di molto" nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Nonpronti a scommettere che raggiungerà i flop di The Marvels e The Flash, ma