Il primo ti amo | Raffaella Scuotto svela il momento speciale con Brando dopo Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 10 settembre 2024), spunta un retroscena dolcissimo suEphrikian e: “Ilti amo”, le parole dell’ex corteggiatrice. La stagione 2024 2025 dinon è ancora partita ma c’è già chi sogna la pioggia di petali rossi e le nuove coppie che nasceranno in studio. Il pubblico non può che sperare nel lieto fine per i nuovi tronisti, che si metteranno in gioco nel famoso dating show di Maria De Filippi. Un lieto fine proprio come quello che ha raggiuntoEphrikian al termine del suo trono., il retroscena su– credits ig @(Cityrumors.it)Lo scorso marzo, il giovane veneto ha lasciato il programma con, che ha preferito alla sua ‘rivale’ Beatriz D’Orsi.