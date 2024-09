F1 la McLaren ha le mani sul titolo costruttori? Ma forse non crede davvero in quello piloti…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) “Al momento entrambi i titoli sono irrealistici” ha detto uno scoraggiato Max Verstappen subito dopo il Gran Premio d’Italia. Parole dettate dalla delusione per aver dovuto accontentarsi di un mesto sesto posto, oppurel’olandese pensa che la sua leadership iridata sia a rischio? Mettiamola così. È opinione unanime come lasia ormai la monoposto di riferimento e debba essere considerata la favorita per conquistare il Mondiale. Il 5 maggio, dopo il GP di Miami, il Team di Woking aveva 115 punti di ritardo dalla Red Bull e ne doveva recuperare 63 alla Ferrari. Oggi, la scuderia fondata dall’omonimo Bruce, è a sole 8 lunghezze dal Drink Team e ne ha 31 di margine sugli eterni rivali di Maranello.