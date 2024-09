Edifici parlanti | più sicurezza ed efficienza operativa

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di martedì 10 settembre 2024) Trascorriamo gran parte della nostra vita negli: alcune ricerche parlano di oltre il 75% del nostro tempo, altre arrivano addirittura al 90%. Per questo motivo, l’importanza della loroe del funzionamento intelligente non può essere sottovalutata. I Security Managers hanno bisogno di soluzioni dirobuste, affidabili e innovative che non solo proteggano, ma migliorino anche le attività quotidiane rendendole più efficienti. Ladegliè un tema di crescente importanza, trainato dalle normative che richiedono misure sempre più attente ed efficaci per proteggere le persone all’interno in caso di emergenze. Una delle misure che può salvare vite in caso di incendi all’interno degliè lo spazio calmo, concepito e regolamentato per offrire rifugio temporaneo agli occupanti in attesa di soccorso.