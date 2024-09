Caso Ustica Lines i pm di Palermo chiedono 7 anni per l’ex governatore siciliano Rosario Crocetta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) La procura diha chiesto setteper, seie mezzo per l’armatore Ettore Morace e percollaboratore del presidente Massimo Finocchiaro. L’accusa, come scrive Live Sicilia, ha chiesto anche una multa per la compagnia marittima di 400mila euro. Secondo gli inquirenti grazie a un bando cucito su misura, in cambio di tangenti, sarebbe stato consentito alla compagnia, poi diventata Liberty, di mantenere il monopolio nei collegamenti marittimi con le isole minori. Il procedimento era nato dall’inchiesta sull’armatore trapanese Ettore Morace, patron della– poi diventata Liberty, incaricata dei servizi di collegamento con le isole minori – considerato dall’accusa il creatore di un vero e proprio sistema di corruzione che prevedeva soldi, Rolex, borse e altri regali ai politici.