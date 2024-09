Apple ha presentato gli AirPods perfetti a meno di 200 euro

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 10 settembre 2024) Gli4 sono arrivati! Li stavamo aspettando da tempo edli ha finalmente lanciati. Si tratta di auricolari dotati di cancellazione attiva del rumore quindi, a differenza dei suoi predecessori, gli4 sono in grado di isolarci dal rumore circostante, cosa che era possibile solo con gliPro. Questi ultimi dispositivi wireless, però, non ci hanno mai entusiasmato a causa dei piccoli pezzi di gomma che penetrano nelle orecchie. Gli4 sono proprio come gli3, senza particolari orpelli e gommini.4.jpg ©Grazie al chip H2 e ai microfoni rielaborati,ha integrato nel nuovo sistema audio la riduzione attiva del rumore che attenua notevolmente i disturbi ambientali a bassa frequenza: conversazioni, pianti dei bambini, motori degli aerei, ventilazione, traffico, e così via.