Via Rossi Doria l’acqua non è contaminata | rientra l’emergenza

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiacqua a Via Manlio, zona cittadina che per settimane ha tenuto le famiglie senza acqua e, soprattutto, allarmante per il possibile inquinamento. Di qui la prima ordinanza del sindaco di Avellino, Laura Nargi, con un “Provvedimento di carattere contingibile e urgente per divieto utilizzo acqua per uso potabile nella zona di Via Manlio, a seguito degli esiti dei campionamenti effettuati dalla societa? Alto Calore Servizi S.p.A. e dall’ASL competente per territorio che evidenziavano parametri microbiologici non conformi ai limiti di legge”.