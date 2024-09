Teatro Torpignattara | al via la nuova stagione

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma – Ilè pronto a inaugurare unaricca di eventi, che spaziano dalla musica alla cultura, fino a spettacoli teatrali pensati per far riflettere e divertire. A partire dal 12 settembre, iloffrirà un calendario variegato di appuntamenti gratuiti, che animeranno le serate del quartiere e promuoveranno incontri e momenti di intrattenimento per tutti i gusti. Tra i primi eventi in programma spicca la Lettura di Manidi Danilo Montaldo (12 settembre, ore 18.30), seguita da una conferenza sull’associazionismo in Italia (19 settembre, ore 19.00), condotta dalla presidentessa di Capit Italia. Un tema di grande rilevanza, che sta diventando sempre più centrale nel dibattito pubblico. Il 27 settembre sarà la volta del concerto di Franco Galbazzi con il suo show “Live Concerto Demenziale” (ore 19.