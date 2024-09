Stefano ecco chi è lui Affari Tuoi l’annuncio della concorrente sorprende tutti | Ma pensa te

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 9 settembre 2024) La puntata didi domenica 8 settembre ha visto come protagonista Sandy, unaproveniente dal Friuli Venezia Giulia. Accompagnata in studio dal padre Luis, Sandy ha subito conquistato il pubblico con il suo racconto personale e familiare. Luis, originarioFlorida, ha spiegato con affetto il motivo del nomefiglia, rivelando che Sandy è stata chiamata così in onore di una bambina di una famiglia vicina alla loro negli Stati Uniti, e che anche il fratello maggiore di Sandy porta il nome di un altro bambinostessa famiglia, Michael. Sandy, allevatrice di tacchini e sposata con Fabio, ha iniziato il gioco con il pacco numero 3. Il suo percorso è stato emozionante fin dai primi momenti, eliminando rapidamente alcuni pacchi blu e uno contenente 100mila euro.