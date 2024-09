Roma Dahl | Sto studiando l' Italiano e sogno un posto da titolare De Rossi? È

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)9 settembre 2024 - Giornata di riposo per tutti a, con Daniele Deche ha concesso due giorni liberi, prima della ripresa a Trigoria, prima a ranghi ridotti, in attesa di recuperare tutti i giocatori via con le rispettive nazionali. Un periodo di pausa per ricaricare le batterie fisiche e mentali prima di riaprire la caccia al ritorno in Champions League, cominciando dal centrare la prima vittoria in Serie A, prima del debutto continentale in Europa League. Dopo la trasferta del Ferraris contro il Genoa, sfida in programma per domenica alle ore 12:30, ci sarà infatti la prima partita di questa stagione europea nel match contro un'altra fortissima candidata al successo finale nell'Athletic Club di Bilbao.