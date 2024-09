Quota 700 | boom di abbonamenti per l’Avellino Basket

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiS.S. Avellinoannuncia con orgoglio di aver superato i 700. A commentare questo primo traguardo stagionale e? il presidente del club biancoverde, l’ingegnere Giuseppe Lombardi. “Siamo contenti e soddisfatti di poter riscontrare come ad Avellino il desiderio difosse solo in attesa di essere riacceso. Con i primi 700 abbonati inizia a riprendere forma il Pala Del Mauro, che vogliamo torni ad essere luogo di aggregazione per i tanti tifosi ed appassionati che attendono di rivedere Avellino competere con club che hanno scritto la storia della pallacanestro italiana. Si tratta di un nuovo passo importante per la societa?, che registra una crescita costante e continua.