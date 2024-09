Promozione B Aurora Treia che colpo per l’attacco | arriva Domenico Germinale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’attaccante classe 1987, ex Inter, Foggia, Cittadella, Como e Spal, viene dall’ultimo biennio al Fossombrone, dall’Eccellenza alla Serie D. Ha già giocato nella partita contro il Montegiorgio, 9 settembre 2024 – L’targata Lube fa sul serio e tessera un ex professionista come. L’attaccante classe 1987, nel Fossombrone nell’ultima stagione in D e che ha debuttato in Serie A con l’Inter nel maggio 2006, ha giocato tra Serie B, C e D con maglie prestigiose come Foggia, Benevento, Cittadella, Como, Catanzaro, Spal, Vis Pesaro, Cavese e Rimini. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Montegiorgio che ha aperto la stagione del girone B per i passotreiesi, dunque, la squadra di Cornacchini ingaggia un attaccante che ha già affiancato Borrelli nella partita contro i fermani.