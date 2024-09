Oroscopo Paolo Fox 10 settembre 2024 | Leone volenteroso Acquario vincente

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Cosa prevede l'diFox per il 10? Seguendo le indicazioni del noto astrologo italiano, sarà possibile contenere eventuali danni. Isaranno più volenterosi del consueto, mentre l'risulterà. Approfondiamo le previsioni astrologiche diFox di martedì 10, dando una sbirciata anche al proprio ascendente zodiacale per unaccurato.10Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Secondo l'diFox, queste 24 ore andrebbero sfruttate. Qualcosa ti frulla in mente e sembra destinata ad agitare le acque nelle prossime 48 ore. Toro – Potresti sperperare molti soldi e affrontare una certa problematica con il partner. Gemelli – Le stelle leggono che un progetto o un programma che hai in serbo, andranno avanti per il senso giusto.