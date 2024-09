Nuova GuineaPapa accolto dai giovani

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 9 settembre 2024) 1.50 Papa Francesco al Sir John Guise Stadium in PapuaGuinea, è statocon danze di benvenuto. Ha compiuto alcuni giri tra iin golfcart,poi l'incontro con il vescovo di Kimbe, monsignor John Bosco Auram. In onore del Papa una rappresentazione teatrale e le testimonianze di alcuni.Il Papa ha pronunciato il suo discorso, concludendo con una benedizione finale e la recita del Padre Nostro. Dopo una danza tradizionale, ha lasciato lo stadio per dirigersi all'aeroporto di Port Moresby