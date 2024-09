Non so per quanto ancora sarà nella mia vita | Sinner commuove il mondo dopo la vittoria

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Jannikha trionfato agli Us Open e lo ha fatto mettendo a tacere gufi, invidiosi e una certa stampa ostile che speravacaduta del mito. Il campione azzurro porta a casa il secondo slamquello australiano e inizia la sua scalatastoria di questo sport. Saldamente numero unoclassifica Atp,ha dimostrato contro Fritz di poter controllare in scioltezza un appuntamento così importante come una finale di Us Open. Alla fine del match, Simnner è apparso svuotato, nel senso che ha veramente fatto pulizia delle scorie e del malessere che lo hanno accompagnato in queste settimane. Problemi di testa e una certa delusione per come è stato trattato e accusato ingiustamente per il caso doping da cui, giusto ricordarlo, è uscito più che pulito.