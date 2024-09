MotoGP dal 2025 prenderà il via il progetto di comunicazione radio con i piloti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Arriva una importante novità in vista del Mondiale di. Come annunciato da Dorna a tutti i team, dall’avvio del prossimo campionato, sarà introdotta launilaterale tra la Direzione Gara ed icon messaggi preregistrati. Si tratterà di messaggi brevi e concisi, sempre finalizzati a migliorare la sicurezza. Unfortemente voluto da Dorna che, secondo quanto riportato da Motorsport.com, non si fermerà a questo punto, anzi. Dal 2026, infatti, il sistema sarà bidirezionale, ovvero anche il pilota potrà comunicare con la Direzione Gara. Ad ogni modo, se le cose andranno nella giusta direzione, questa implementazione potrebbe già arrivare anche nel corso della prossima annata. Non solo, vedremo anche una ultima fase che prevedrà che il pilota e la sua squadra potranno comunicare tra di loro.