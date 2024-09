Milan Pioli prossimo allenatore di Cristiano Ronaldo | l' indiscrezione dall' Arabia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

o, 9 settembre 2024 - L'exdelStefanopotrebbe ripartire. Secondo fonti saudite, infatti, l'Al-Nassr disarebbe sul punto di esonerare l'attuale tecnico Luis Castro, per poi puntare sul 58enne originario di Parma., già quest'estate, era stato vicinissimo alla Suadi League e a firmare un contratto triennale da circa 15 milioni a stagione con l'Al-Ittihad che, però, aveva poi virato all'ultimo su Laurent Blanc. Ora, riferisce il portale arabo Falahsport, c'è l'Al Nassr all'orizzonte. In seguito all'addio ai rossoneri, dopo un quadriennio e uno scudetto (e con ancora un anno di contratto, a 4 milioni netti a stagione),era stato accostato a varie squadre italiane, soprattutto Bologna e Napoli. Il tecnico aveva dichiarato pubblicamente, peraltro, che gli sarebbe piaciuto fare un esperienza in Inghilterra.