LIVE Israele-Italia 0-2 Nations League calcio in DIRETTA | raddoppia Kean!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70? Saluta la gara Dimarco, uno dei migliori in campo. Decisivo l’assist per Frattesi. Udogie sulla sinistra al suo posto. 68? Frattesi allontana di testa il tentativo di cross di Gloukh.in proiezione offensiva. Doppio cambio per i padroni di casa con Safuri e Abu Fani per Kanichowsky e Peretz. 67? Ancora, Brescianini imbecca Dimarco, cross radente dalla sinistra intercettato da Gerafi prima dell’incombere di. 66?sul velluto! Disimpegno di Ricci e Frattesi che libera, sinistro mal calibrato dai 25 metri. 64? Tonali bussa dalle parti Gerafi! Destr secco dal limite inchiodato dall’estremo difensore. Doppio cambio azzurro: Brescianini e Cambiaso rilevano Raspadori e Bellanova. 61? MOISENN! 0-2, bravo il numero 11 a spedire in rete la respinta di Gerafi su mancino di Raspadori.