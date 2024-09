Laura Freddi si sposa con Leonardo D’Amico e al suo matrimonio vuole tutti gli ex

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha annunciato che a breve convolerà a nozze con quello che è il suo compagno da dodici anni, il fisioterapista; come spiegato a DiPiù, cui ha riservato la notizia del, l’evento è stato rimandato a causa della pandemia, ma sembra ormai prossimo, e la showgirl ha anche dichiarato di avere intenzione di invitare alla cerimoniai suoi ex, compreso Paolo Bonolis, suo primo fidanzato “importante”, conosciuto ai tempi di Non è la Rai. “Sicuramente inviterò Paolo, con cui sono stata insieme cinque anni negli anni Novanta – ha assicurato, che a 45 anni è diventata mamma di Ginevra, dopo un percorso molto travagliato – lui è stato una figura molto importante nella mia vita. E dopo i primi momenti difficili, seguiti alla rottura del nostro legame, siamo riusciti a costruire un rapporto basato sulla stima e sull’affetto”.