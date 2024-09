Insider – Faccia a faccia con il crimine | anticipazioni e ospiti della seconda puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 9 settembre 2024)con ile streamingQuesta sera, lunedì 9 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondacon il, programma televisivo condotto da Roberto Saviano inizialmente, a detta dello scrittore, censurato dalla Rai. Nelle varie puntate vedremo Roberto Savianocon le organizzazioni criminali. Pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati. Un racconto per scoprire da vicino l’universo sotterraneo del. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Ladi stasera, come anticipato da Saviano in un’intervista, sarà dedicata alla mafia garganica, proponendo uncon Rosa Di Fiore, pentitacriminalità foggiana.