Il Portogallo è schiavo di Cristiano Ronaldo e dei suoi record|Primapagina

(Di lunedì 9 settembre 2024) 2024-09-09 18:00:00 Arrivano conferme: Prima 900 e poi 901.non si ferma e non sembra proprio aver voglia di farlo, supportato da numeri da fenomeno che, all’età di 39 anni, fanno ancora più effetto. Se i gol segnati nel campionato saudita – 62 in 68 partite – godono nell’immaginario collettivo di un peso specifico non straordinario a causa del livello medio del campionato, gli ultimi arrivati con la maglia delsono la conferma che la fame del fuoriclasse di Madeira non è ancora stata appagata. Una fame di nuovi traguardi, di nuovi record, utili ad alimentare la leggenda e il culto di uno dei giocatori più forti di ogni epoca, ma che al tempo stesso solleva dei dubbi sulla strana gestione della nazionale lusitana.