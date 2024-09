Il Paraguay diventa un astro nascente sui mercati finanziari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) POCHI RISPARMIATORI italiani lo conoscono bene e pochi turisti italiani vi hanno mai messo piede. Ma c’è un paese sudamericano che è entrato nel mirino degli investitori internazionali. Si tratta del lontanissimoche ha ottenuto di recente una promozione per quel che riguarda la sua affidabilitàa. L’agenzia di rating Moody’s ha infatti da poco alzato la sua valutazione sul debito pubblicoano portandola a Baa3. È un un livello che segna lo spartiacque tra le obbligazioni giudicate meno rischiose e quelle invece valutate come titoli ad alto rischio. Segno evidente che, almeno per Moody’s, ilto una nazione più solida dal punto di vistao ed è un debitore più affidabile di prima.