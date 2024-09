Il nuovo Grand Tour Italia l’ex FICO non promette nulla di buono purtroppo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sbagliare è diabolico, perseverare nell’errore invece è autolesionistico. Il 5 settembre ha riaperto(ex) a Bologna con un cerimoniale sottotono e un Farinetti meno enfatico del solito. A poche ore dall’apertura, la poca gente che si disperde è forse già un preludio che anche stavolta sarà un flop. D’altronde non si capisce perché dovrebbe andare meglio. Poco è cambiato se non gli storytelling che sono circolati prima della riapertura, siamo sempre ricordiamolo nella periferia di Bologna, hanno ridotto lo spazio interno ma resta unaeur spaesante, gli animali sono spariti (e meno male, ci sembravano davvero fuori luogo), resta qualche percorso tematico e didattico, i punti ristoro sono stati trasformati in padiglioni gastronomici regionali, a tratti sembra di essere a una festa di partito.