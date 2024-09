Il caccia atterra in autostrada | l’incredibile video del nuovo superjet F-35

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) Aerei che decollano dalla corsia d’asfalto di un’e spiccano il volo. O, all’occorrenza, cino. Sono i Lockheed F35, gli aerei più moderni esistenti, tornati alla ribalta in queste ore per la diffusione sui social di unche vede uno di questi futuristici mezzi muoversi proprio lungo una normale strada piuttosto che su una pista. La clip è stata condivisa da migliaia di utenti.Leggi anche: La classifica delle acque minerali: ecco le migliori secondo Altroconsumo. E non mancano le sorprese L’invasione dell’Ucraina sta obbligando tutte le forze armate a recuperare le procedure belliche del passato, tra le quali proprio il progetto di veicoli in grado dire e decollare su strada.