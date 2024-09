F1 Adrian Newey passa all' Aston Martin Il miliardario Lawrence Stroll punta al titolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Londra, 9 settembre 2024 - Le magie dial servizio dell'. Il trasferimento del più grande genio tecnico della sua generazione, sarà ufficializzato martedì presso la base del team britannico di Formula Uno di Silverstone. Il primo maggio l'inaspettata decisione del 65enne britannico di porre fine al suo rapporto di quasi due decenni con la Red Bull, poco prima della presentazione della RB17 progettata dallo stesso. Tutte le grandi scuderie si sono fatte avanti per aver l'uomo che ha avuto un ruolo significativo in 13 campionati mondiali piloti e una dozzina di titoli costruttori con tre team diversi. Anche la Ferrari l'avrebbe accolto a braccia aperte, e non è servito l'appello del neo pilota Lewis Hamilton che ha chiesto al connazionale di unirsi a lui nel team italiano l'anno prossimo, sostenendo che sarebbe stato un "privilegio" lavorare con lui.