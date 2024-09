Eleonora Daniele torna in tv con Storie Italiane e novità anche di sera!

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 9 settembre 2024) Si preannuncia una stagione intensa percheconsu Rai1 dopo la pausa estiva. Il programma negli ultimi dodici anni è diventato un pilastro della cronaca e dell'attualità televisiva. "Sono emozionata dire a condurrequest'anno. Ma sonoorgogliosa perché il programma è cresciuto molto, arrivando a una durata di due ore e affrontando temi di rilevanza sociale", ha dichiarato la conduttrice in una intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv. In questa nuova stagione, «» continuerà a trattare argomenti cruciali come i diritti dei disabili, la tutela dell'infanzia e le emergenze abitative. Tra i casi in programma, si parlerà didi famiglie che affrontano difficoltà enormi, come quella di una famiglia costretta a vivere in condizioni precarie a causa di problematiche burocratiche.