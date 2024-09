Draghi presenta il suo rapporto | Servono ingenti investimenti in difesa ricerca e tecnologia oppure l’Ue si consegna ad una lenta agonia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo essere statoto e discusso al Parlamento europeo a porte chiuse, ildi Mario“The future of European competitiveness” viene illustrato ai comuni cittadini. Poco di nuovo rispetto a quanto trapelato in questi giorni. L’ex presidente del Consiglio punta molto sull’industria delle armi e sui fondi per. Avrebbe anche un senso se intesa come premessa per emancipare l’Europa da volontà e diktat statunitensi e stabilire unapiù paritario tra i due “alleati”. Tuttavia è lecito nutrire qualche dubbio sulle reali intenzioni di un uomo da sempre vicino a Washington. Su questo punto, peraltro, ilricalca quanto già scritto da un altro ex capo del governo italiano, Enrico Letta, nel suo documento sul mercato Ue. Probabilmentesposa la massima Si vis pacem, para bellum, se vuoi la pace, sii pronto per la guerra.