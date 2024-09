Ciclismo sulle strade del Valdarno la Coppa Ciuffenna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Loro, 9 settembre – Ci siamo. Domani torna un’altra tra le gare dilettanti toscane più antiche l’83a-Festa della Montagna, valevole anche l’ottavo Memorial Massimiliano Parenti, organizzata dall’U.S. Lorese presieduta da Luciano Gambini. La gara riservata ad Under 23 ed Elite, prevede un circuito da ripetere 11 volte di Km 14,9, lungo l’itinerario Loro, bivio Casalini, Gangherete, Terranuova, Penna e con l’ascesa verso il traguardo di Loro. In tutto 164 chilometri con partenza alle 13,15, ed arrivo attorno alle ore 17. Sono 161 i corridori iscritti, in rappresentanza di molte delle migliori formazioni nazionali.