Biglietto a 2 euro per bus e metro scattano le critiche dei romani sui social

(Di lunedì 9 settembre 2024) A Roma, i biglietti ATAC per autobus epasseranno da 1,50 a 2. La notizia è stata annunciata con rammarico dal sindaco Roberto Gualtieri, definendo l’aumento delle tariffe come “una dolorosa necessità” richiesta alla Regione Lazio. Gualtieri ha spiegato che questa difficile scelta è legata all’urgenza di reperire 22 milioni diper rinnovare il contratto con ATAC. Il sindaco ha inoltre sottolineato l’assenza di contributi da parte del Governo. Durante le celebrazioni per l’8 settembre, Francesco Rocca, governatore del Lazio, ha espresso il suo impegno per evitare qualsiasi tipo di aumento, sostenendo che l’attuale ripartizione del Fondo nazionale trasporti penalizza in modo significativo il Lazio.